Су-35С ВКС РФ уничтожил пусковую установку ЗРК С-300 Украины в районе Краматорска — МО РФ
13:05 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский истребитель Су-35С уничтожил в ходе спецоперации украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 в районе Краматорска. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе Краматорска многоцелевым истребителем Су-35с ВКС России уничтожена украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300», — сказал он.
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