В Запорожской области свыше 10% населения уже получили гражданство РФ или оформляют его

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10% жителей освобожденной территории Запорожской области уже получили российское гражданство или находятся в стадии его оформления. Об этом заявил ТАСС в четверг член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Уже свыше 10% проживающих на освобожденной территории Запорожской области получили российское гражданство, подали документы или находятся в очереди на подачу документов на получение российских паспортов. Это колоссальные цифры на самом деле за такой короткий срок и при постоянных угрозах с украинской стороны, и проблемах восстановления украинских документов. По сути, за 2 месяца с момента указа мы вышли более, чем на 10% объем паспортизации», — сообщил Рогов. Он добавил, что у жителей имеются трудности, например, при предоставлении необходимых для подачи документов на российское гражданство справок из украинского приложения.

На данный момент освобождено более 70% Запорожской области. Под контролем ВСУ остается областной центр — город Запорожье, где живет почти половина населения области, функцию областного центра выполняет город Мелитополь. Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий ранее сообщал, что население той части Запорожской области, которая вышла из-под контроля Киева, составляет около 800 тыс. человек.