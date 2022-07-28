0
0
131
НОВОСТИ

Песков назвал информационными вбросами сообщения об обмене заключенными между РФ и США

13:32 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль в курсе появившихся сообщений и заявлений по обмену заключенными между РФ и США, обычно такие информационные вбросы по подобным темам не делаются. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Первое, что нам известно — это то, что, действительно, появились такие сообщения и некоторые заявления, — сказал Песков. — Второе — нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 28.07.2022
Всю Украину нужно освобождать от неонацизма — Песков о словах Пушилина про русские города
0
44
14:23 28.07.2022
Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах без предварительной записи – Мосгоризбирком
0
45
14:12 28.07.2022
ПЦУ просит патриарха Варфоломея лишить престола Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
0
91
14:00 28.07.2022
Расторжение соглашения Египта и Украины по зерну не связано с поездкой Лаврова — Песков
0
102
13:20 28.07.2022
В Запорожской области свыше 10% населения уже получили гражданство РФ или оформляют его
0
170
13:05 28.07.2022
Су-35С ВКС РФ уничтожил пусковую установку ЗРК С-300 Украины в районе Краматорска — МО РФ
0
172
13:00 28.07.2022
Япония требует от РФ отказаться от проведения учений в районе южных Курильских островов
0
198
12:41 28.07.2022
Новые школы Ингушетии оборудуют всем необходимым для успешной учебы и сделают комфортными для детей с ОВЗ
0
189
12:32 28.07.2022
В Великобритании зимой возможны перебои в подаче электроэнергии — Reuters
0
215
12:20 28.07.2022
В Москве выявили 4 477 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
201

Возврат к списку