Песков назвал информационными вбросами сообщения об обмене заключенными между РФ и США
13:32 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль в курсе появившихся сообщений и заявлений по обмену заключенными между РФ и США, обычно такие информационные вбросы по подобным темам не делаются. Об этом заявил в четверг журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Первое, что нам известно — это то, что, действительно, появились такие сообщения и некоторые заявления, — сказал Песков. — Второе — нам также известно, что при обсуждении подобных тем такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно уже о реализованных договоренностях».
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