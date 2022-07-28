Расторжение соглашения Египта и Украины по зерну не связано с поездкой Лаврова — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отмена соглашения между Египтом и Украиной по поставкам зерна вряд ли связана с поездкой главы МИД РФ Сергея Лаврова в Африку.

Ранее в СМИ сообщали, что Египет аннулировал контракт с Украиной по поставкам зерна.

«Это вряд ли связано с визитом [Сергея] Лаврова, у нас есть свои отношения с Египтом, и у нас есть свои контракты с Египтом на соответствующие поставки, которые Россия выполняет», — сказал он журналистам в четверг.