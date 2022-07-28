ПЦУ просит патриарха Варфоломея лишить престола Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение об обращении к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой лишить патриаршего престола Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

«Священный синод поддержал внесенный синодальной богословско-литургической комиссией проект письма к Вселенскому патриарху Варфоломею и предстоятелям поместных православных церквей относительно привлечения российского патриарха Кирилла к канонической ответственности и лишению его патриаршего престола», — говорится в заявлении на сайте ПЦУ об итогах заседания синода.