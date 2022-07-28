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Всю Украину нужно освобождать от неонацизма — Песков о словах Пушилина про русские города

14:32 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль считает, что нужно в целом освобождать Украину от «неонацистских настроений», заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы ДНР Дениса Пушилина, заявившего в среду, что «пришло время освобождать русские города» на Украине.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений — это необходимо. И необходимо принять меры (которые, собственно, и принимаются в русле специальной военной операции) для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — сказал Песков в ответ на вопрос, поддерживают ли в Кремле подобную позицию.

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