Москвичи смогут проголосовать онлайн на выборах без предварительной записи – Мосгоризбирком
14:23 28.07.2022
Жители Москвы с полной учетной записью Mos.ru на сентябрьских выборах муниципальных депутатов смогут проголосовать без предварительной записи, выбрав формат своего участия (электронный или очный) в дни голосования. По словам заместителя председателя Мосгоризбиркома Дмитрия Реута, попытки проголосовать дважды будут пресечены с помощью единого реестра онлайн-избирателей.
«Первое и самое существенное комплексное нововведение онлайн-выборов касается того, что в этом году москвичи смогут проголосовать дистанционно без предварительной регистрации, - сказал Реут. - Раньше было необходимо - как правило за три - 45 дней до дня голосования - обратиться с заявлением, и если оно было одобрено, то избиратель был включен в список участников дистанционного электронного голосования и без отзыва заявления уже не мог проголосовать бумажным бюллетенем на «традиционных» участках. Теперь вместо этой системы будет применяться единый электронный список избирателей, благодаря чему москвичи могут непосредственно в день голосования выбрать, как им было бы удобнее проголосовать».
Тот, кто пожелает проголосовать очно, может прийти на участок в любой из дней выборов, представитель УИК сможет онлайн проверить, получал ли избиратель бюллетень на этом или каком-либо другом участке, в том числе электронном. Таким образом проголосовать повторно будет невозможно. Электронный список избирателей станет новым инструментом московских онлайн-выборов после того, как эта новация была поддержана московскими властями и Центральной избирательной комиссией РФ, а в законодательство внесли нужные изменения.
Как ранее уже сообщала «Независимая газета», выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве состоятся 9-11 сентября и будут проводиться в 125 из 146 муниципальных образований столицы.
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