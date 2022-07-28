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НОВОСТИ

Путин назначил руководителя ГУК МО РФ заместителем министра обороны

15:00 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назначил начальника Главного управления кадров (ГУК) Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем министра обороны — начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Указ о назначении опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

«Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны РФ — начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

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