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НОВОСТИ

Правила ЕС не позволяют полностью запретить выдачу виз россиянам — Еврокомиссия

15:12 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правила Евросоюза не позволяют полностью запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам. Об этом в четверг говорится в ответе Еврокомиссии (ЕК) на запрос финской газеты «Хельсингин саномат».

«Визы всегда должны быть доступны для определенных категорий. Рассмотрение визовых заявлений входит в компетенцию государств — членов [ЕС], которые должны принимать решение по каждому на индивидуальной основе», — передает издание ответ ЕК. В ней подчеркнули, что существующие правила выдачи виз «не позволяют полностью запретить их для граждан РФ».

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