Власти Херсонской области будут выплачивать вознаграждение до 10 тыс. руб. за сдачу оружия
16:00 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вознаграждения начнут выплачивать гражданам Херсонской области, которые будут добровольно сдавать оружие и боеприпасы в полицию. За боевое огнестрельное оружие жителям выплатят по 10 тыс. руб., сообщается в четверг в телеграм-канале главы военно-гражданской администрации области Владимира Сальдо.
«Администрация Херсонской области будет выплачивать денежное вознаграждение за добровольную сдачу в полицию оружия и боеприпасов. Соответствующий указ „О мерах поощрения за сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств“ № 250-р подписал 26 июля глава администрации Владимир Сальдо. <…> За боевое огнестрельное оружие независимо от типа — по 10 тыс. руб., за нарезное гражданское оружие — по 8 тыс. [руб.]», — говорится в сообщении.
Уточняется, что за гладкоствольное охотничье оружие граждане смогут получить по 6 тыс. руб., за самодельное — по 3 тыс. руб., за средства ограниченного поражения — по 2 тыс. руб. Сдача артиллерийских снарядов, мин и взрывных устройств, за исключением тех, что остались с времен Великой Отечественной войны, будет вознаграждаться 2 тыс. руб.
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