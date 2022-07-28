Экс-редактор Первого канала Овсянникова оштрафована на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в размере 50 тысяч рублей бывшему редактору Первого канала Марине Овсянниковой, признав ее виновной в дискредитации российской армии, сообщает в четверг корр. ТАСС из зала суда.

«Признать Овсянникову виновной по ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ (дискредитация ВС РФ) и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — огласила решение судья.

Овсянникова была задержана 17 июля в Подмосковье и доставлена в столичный ОВД «Красносельский» для составления административного протокола из-за ее высказываний у Басманного суда Москвы в день ареста муниципального депутата Ильи Яшина в рамках уголовного дела о фейках о ВС РФ. Ее речь перед журналистами была квалифицирована полицейскими как дискредитация российской армии.

В середине марта во время вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале, который проходил в прямом эфире, в студию ворвалась редактор программы Марина Овсянникова с плакатом, осуждающим спецоперацию на Украине. После инцидента на Первом канале в отношении нее была начата доследственная проверка, ее результат остается пока неизвестным. Ранее Останкинский суд Москвы признал Овсянникову виновной по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления) и назначил штраф в размере 30 тыс. рублей. Согласно материалам дела, этот штраф назначен ей не за акцию на телевидении, а за видеопризыв к участию в несанкционированных акциях протеста, который она сделала до этого.