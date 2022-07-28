Рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши — депутат Железняк

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши. Об этом в четверг сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«Рада поддержала в целом законопроект № 7 550 об особых гарантиях для граждан Польши. Граждане Польши смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться всеми правами и свободами, как и граждане Украины», — написал он в своем телеграм-канале. Железняк добавил, что соответствующее решение поддержали 283 депутата.

В разработанном по инициативе президента Украины Владимира Зеленского законопроекте предусматривается, в частности, предоставление гражданам Польши и членам их семей возможности легального пребывания на территории Украины в течение 18 месяцев с даты принятия закона. Поляки также получат право на трудоустройство и госрегистрацию как налогоплательщиков, осуществление хозяйственной деятельности, обучение в учебных заведениях, медицинское обслуживание на территории Украины и отдельные социальные выплаты согласно украинскому законодательству.