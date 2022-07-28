Суд в Саратове снова заблокировал браузер Tor в России
17:40 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ленинский районный суд Саратова на заседании в четверг принял решение ограничить доступ к ресурсу Tor Project после пересмотра дела. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
«Административно-исковое заявление заместителя прокурора Саратовского района Саратовской области в интересах неопределенного круга лиц о признании информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, удовлетворить частично», — сообщили в суде.
В пресс-службе прокуратуры Саратовской области уточнили ТАСС, что суд полностью удовлетворил следующие требования: признать информацию в Tor Browser запрещенной к распространению в России, признать запрещенным приложение Tor Browser, размещенное в Google Play, а также ограничить приложение к программе Tor Browser.
Саратовский областной суд 19 мая отменил решение Саратовского районного суда об ограничении доступа к Tor Project в России. Дело было направлено на новое рассмотрение. Позже в пресс-службе суда добавили, что Саратовский областной суд отменил решение первой инстанции из-за нарушения норм процессуального права — владелец сайта не был привлечен к участию в деле. После этого Роскомнадзор разблокировал доступ к ресурсу Tor Project.
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