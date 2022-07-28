Успешной реализации нацпроектов в Подмосковье помогает «цифра» и обратная связь с жителями

17:55

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской областив рамках конференции «Национальные проекты — проще, быстрее, эффективнее» рассказал, как с помощью цифровизации в Подмосковье успешно реализуются нацпроекты.

Перед пленарной дискуссией зампред правительства РФ - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, Ильдар Габдрахманов и заместитель руководителя аппарата правительства РФ Ольга Чепурина посетили выставку, на которой представлены результаты реализации национальных проектов.

Среди экспонатов – первый «детский» ФАП - передвижной диагностический комплекс «Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области». Автомобиль оснащен современной экспресс-лабораторией, оборудованием для УЗИ и функциональной диагностики. Ведущие специалисты выезжают в разные муниципалитеты Подмосковья для проведения профилактических осмотров и обследований детей.

В рамках конференции прошла пленарная дискуссия «100% уровень достижения национальных проектов к 2024 году - миф или реальность?».

«Для нас главный KPI - чтобы то, что запланировано, было сделано. На сегодняшний день у нас реализовано 97.5% нацпроектов. Если сравнивать с прошлым годом, то по его итогам у нас было выполнено 98% из запланированного. Что касается текущего года, то никаких оптимизаций по расходам на национальные проекты не предусмотрено, - сказал Дмитрий Григоренко.

Ильдар Габдрахманов отметил, что регион находится в зеленой зоне по целевым показателям реализации нацпроектов. Во многом добиться высоких результатов позволяет «цифра» и постоянная обратная связь с жителями.

Контроль за выполнением работ происходит через Центр управления регионом, в котором собирают и анализируют большой объём данных – от проведения торгов до исполнения госконтрактов, открытия объектов. Такой подход позволяет отслеживать прохождение каждой контрольной точки, принимать быстрые управленческие решения. Сегодня ЦУР - это 122 специалиста, которые представляют 30 ведомств Московской области.

У нас процент реализации нацпроектов очень высокий и во многом это стало возможным благодаря изменениям федерального законодательства, инициированным Президентом РФ. Сняли большое количество ограничений, «запараллелили» многие процессы. Уровень контрактации и скорость создания объектов сократились за счет того, что убрали рудименты, - сказал Ильдар Габдрахманов. – В сфере оказания государственных услуг, МФЦ, порталов мы – передовики, таких сервисов во многих даже развитых странах нет. Мы в этом году первые в стране запустили проактивное предоставление льготы по ЖКХ, то же самое сделали по социальным картам. Мы знаем, когда человек стал льготником, автоматически выпускаем соцкарту, и он просто ее получает».

В рамках нацпроектов в этом году в Подмосковье должны открыть 98 объектов. Это в том числе 7 школ, 3 поликлиники, 14 водозаборных узлов. Будут рекультивированы 4 полигона, благоустроены 55 парков, набережных, скверов. Во многом участие в выборе объектов принимают жители Подмосковья посредством обращений и голосования на «Доброделе».

В регионе активно оцифровываются услуги для бизнеса. С 1 июля в Подмосковье запустили первый в стране сервис, с помощью которого быстро и удобно можно получить разрешение на нестационарную торговлю. Раньше на это нужно было потратить 70 дней. Теперь - 7. Достаточно подать заявку на региональном портале госуслуг, выбрав там удобную для себя точку.

«С 15 августа запускается сервис, с помощью которого сам человек, субъект малого бизнеса, может указать точку, где бы он хотел торговать. Муниципальная коллегия посмотрит, насколько это возможно. Это также все будет в электронном виде», - рассказал Ильдар Габдрахманов.

Большое внимание в области уделяется постоянной обратной связи с жителями. В Центр управления регионом стекаются обращения с портала «Добродел», горячей линии губернатора, от ведомств, органов местного самоуправления. Также данные поступают из социальных сетей: обрабатываются публикации и комментарии. Все сообщения сортируются и оперативно направляются ответственным исполнителям в ведомстве, муниципалитете или учреждении, исключая дополнительные бюрократические ступени. Там оценивают масштаб проблемы и контролируют соблюдение сроков ее решения.

В 2022-м от жителей Подмосковья поступило 2,4 млн. обращений, 70% проблем решаются сразу, 30% - это ресурсоемкие жалобы (построить, газифицировать, модернизировать и т.д.), которые вносятся в госпрограммы.