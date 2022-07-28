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НОВОСТИ

Си Цзиньпин и Байден беседовали по телефону более двух часов

18:25 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина закончился в четверг в 17:50 мск, он продолжался более двух часов. Об этом заявил журналистам представитель Белого дома.

«Президент Байден завершил беседу с председателем КНР Си Цзиньпином в 10:50 по времени Восточного побережья США», — приводит слова данного сотрудника пресс-пул Белого дома. Беседа началась в 15:33 мск.

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