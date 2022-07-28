Белорусские удобрения не попали в итоговый меморандум ООН

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обязательства ООН по содействию экспорту удобрений и продовольствия из России не распространяются на белорусские удобрения. Об этом заявила в четверг на брифинге исполнительный директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве.

«Действительно, в ходе переговоров это (поддержка экспорта белорусских удобрений — прим. ТАСС) также обсуждалось, но окончательное соглашение, которое содержится в меморандуме о взаимопонимании, действительно касается только удобрений и сырья для них из Российской Федерации», — сказала она.