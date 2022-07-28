Первой страной, куда поступит украинское зерно может стать Сомали

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое судно с грузом зерна из Одессы может направиться в Сомали. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

«Очевидный кандидат есть, — сказал он, отвечая на вопрос о том, куда может направиться первое судно с грузом. — Это Сомали, где сейчас голод, и в более широком смысле Африканский рог. Время в пути до Сомали может занять шесть недель». Ранее Гриффитс заявил, что первое судно может отправиться из порта Одессы уже в пятницу, 29 июля.