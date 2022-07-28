Председатель КНР указал на ошибку в восприятии отношений Китая и США

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин полагает, что восприятие отношений Китая и США как стратегического соперничества является ошибочным. Об этом китайский лидер заявил в четверг в ходе телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом.

«Воспринимать и определять китайско-американские отношения с точки зрения стратегического соперничества, а также смотреть на Китай как на главного соперника и самую серьезную долгосрочную проблему — это неверная оценка китайско-американских отношений и ошибочное толкование развития Китая», — приводит слова Си Цзиньпина сайт МИД КНР.