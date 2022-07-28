Председатель КНР указал на ошибку в восприятии отношений Китая и США
19:40 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Воспринимать и определять китайско-американские отношения с точки зрения стратегического соперничества, а также смотреть на Китай как на главного соперника и самую серьезную долгосрочную проблему — это неверная оценка китайско-американских отношений и ошибочное толкование развития Китая», — приводит слова Си Цзиньпина сайт МИД КНР.
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