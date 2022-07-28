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Вашингтон направил в Москву запрос на телефонный разговор Блинкена с Лавровым

21:52 28.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США направили России запрос на проведение телефонного разговора между госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, конкретных сроков организации беседы пока нет. Об этом заявил в четверг на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы выразили интерес, ясно заявили России, что намерены провести телефонный разговор между госсекретарем Блинкеном и министром Лавровым. До того, как вчера (27 июля — прим. ТАСС) выступал госсекретарь, мы связались с соответствующими российскими коллегами и направили запрос о телефонном разговоре, — сказал Прайс. — Российская сторона признала наличие этого запроса. Российский министр находится в поездке, у меня сейчас нет обновленной информации о том, когда они [российская сторона] смогут связаться. Но мы продолжим обсуждать это по соответствующим каналам».

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