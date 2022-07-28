Байден считает, что экономика США переходит к стабильному росту

22:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что свежие данные об американском ВВП свидетельствуют не о скатывании национальной экономики в рецессию, а о ее скором переходе к стабильному росту и понижению инфляции.

«Конечно, нет сомнения, мы ожидаем того, что рост замедлится по сравнению с прошлым годом, когда у нас наблюдались его высокие темпы. Однако это соответствует переходу к стабильному бесперебойному росту и более низкой инфляции», — заявил глава американской администрации на экономическом совещании в Белом доме, комментируя новую статистику Министерства торговли США.

Согласно этим обнародованным ранее сведениям, ВВП США во втором квартале снизился на 0,9% в годовом исчислении. Между тем эксперты ожидали, что в годовом исчислении ВВП за второй квартал увеличится на 0,3%. Многие американские аналитики считают продолжающийся два квартала подряд экономический спад одним из главных признаков рецессии.