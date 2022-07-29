Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдепартамент США объявил награду в размере до $10 млн за информацию о российском бизнесмене Евгении Пригожине и "Агентстве интернет-исследований", которых подозревает во вмешательстве в американские выборы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

"Госдеп разыскивает информацию об "Агентстве интернет-исследований", Евгении Викторовиче Пригожине и связанных с ним российских организациях и партнерах в связи с их причастностью к вмешательству в выборы в США", - отмечается в тексте.

Госдеп утверждает, что якобы финансируемая Пригожиным организация "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начала работу по вмешательству в политическую систему США, в том числе в президентские выборы в 2016 году, с целью посеять раздор".

Американские власти ранее обвиняли РФ в стремлении повлиять на ход выборов в США, в том числе промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре 2022 года. Москва неоднократно на высоком уровне отвергала подобные утверждения Вашингтона.