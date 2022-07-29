Байден считает, что не может советовать Пелоси, ездить ли ей на Тайвань — Белый дом

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает, что не может давать спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси советы относительно того, следует ей совершать поездку на Тайвань или нет. Об этом заявила в четверг на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент сам был сенатором <…>, он понимает этот процесс: члену Конгресса не говорят, куда он может ездить, а куда не может. Он считает, что это должна решать спикер», — сказала Жан-Пьер.

«Также давайте четко сформулируем: никакая поездка объявлена не была. То есть я хочу сказать, что мы обсуждаем гипотетическую ситуацию», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третий по значимости пост, намерена посетить остров в августе. Об этом, в частности, информировали газеты «Файнэншл таймс» и «Политико». Отмечалось, что Пелоси планировала нанести визит на Тайвань еще в апреле, но отложила поездку из-за коронавируса. Этот визит стал бы первым за последние 25 лет посещением острова спикером Палаты представителей Конгресса США. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что в случае визита Пекин примет решительные и жесткие меры.

Эксперты отмечают, что план Пелоси посетить Тайвань увеличивает угрозу военного конфликта между Народно-освободительной армией Китая (НОАК) и ВС США. По мнению ряда аналитиков, НОАК может объявить бесполетную зону и зону ограниченного судоходства под предлогом военных учений вблизи Тайваньского пролива, что вынудит самолет Пелоси сменить маршрут, если она по-прежнему будет настаивать на посещении острова.