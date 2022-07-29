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Гибридная война против России начинает затрагивать Китай — замгенсека ШОС

09:32 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Развязанная против России гибридная война уже начала затрагивать Китай, а информационные технологии получили прямое военное применение. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ШОС Григорий Логвинов, выступивший на открытии форума СМИ и аналитических центров стран ШОС на тему «Совместное определение будущего, старт нового пути развития», который проходит в пятницу в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).

«Сейчас стал окончательно очевидным тот факт, что информационные технологии получили прямое военное применение, а медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений. Против одного из государств — учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает перехлестываться на Китай», — сказал он.

Он также отметил, что за прошедшие два десятилетия этот антагонизм в отношении ШОС со стороны Запада лишь усилился. Проявилось это, указал Логвинов, и в русле январских событий в Казахстане, когда ШОС и ОДКБ единым голосом выступили в поддержку законных властей Казахстана.

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