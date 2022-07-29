Власти Никарагуа запретили въезд в страну назначенному послу США

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Никарагуа приняло решение запретить въезд в республику назначенному на должность посла США Уго Родригесу после его враждебных заявлений в отношении Манагуа. Соответствующее заявление распространил в четверг МИД центральноамериканской страны.

«На слушаниях по утверждению в сенатском комитете по международным отношениям [Родригес] сделал неуважительные заявления в отношении нашей страны, игнорируя принципы международного права, Устав ООН и Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. <…> Правительство Никарагуа, используя свои полномочия и защищая национальный суверенитет, немедленно отзывает одобрение [на въезд], предоставленное заявителю Уго Родригесу», — говорится в документе.

Ранее Родригес заявил о том, что в качестве посла он поддержит использование всех экономических и дипломатических инструментов для изменения политического курса Никарагуа.