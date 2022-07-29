Латвия закупает российский газ через посредника
10:05 29.07.2022 Источник: Lenta.ru
Основной оператор латвийской газотранспортной системы Latvijas gaze производит закупки российского газа. Операции проводятся через посредника, сообщает портал Delfi.
Это подтвердил глава компании Айгарс Калвитис. Он подчеркнул, что оплата за топливо производится в евро, а не в рублях.
"Latvijas gāze сейчас приобретает газ (из России), но мы сейчас не покупаем газ у «Газпрома», потому что мы не можем с «Газпромом» рассчитаться. У нас есть другой поставщик. (Кто он) это коммерческая информация, которую мы в публичном пространстве не обсуждаем", сообщил он. Lenta.Ru
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