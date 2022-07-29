Британия переплатила за энергию 5000% из-за отсутствия газа из РФ - СМИ
10:20 29.07.2022 Источник: Lenta.ru
Великобритания переплатила за электроэнергию 5000 процентов во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа. Об этом сообщило издание The Spectator.
В статье отмечается, что сокращение поставок топлива из России также существенно ударило по немецкой экономике, а зимой европейским государствам потребление придется сократить на 15 процентов, чтобы «спасти» немецкую промышленность.
В материале говорится, что выход Британии из состава Европейского союза (Brexit) позволил Лондону избежать столь масштабного топливного кризиса, с которым столкнулась ФРГ, однако жители страны все равно платят за энергию втридорога.
«На пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000 процентов за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне», — резюмировали авторы статьи. Lenta.Ru
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