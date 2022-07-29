0
0
34
НОВОСТИ

Британия переплатила за энергию 5000% из-за отсутствия газа из РФ - СМИ

10:20 29.07.2022 Источник: Lenta.ru

Великобритания переплатила за электроэнергию 5000 процентов во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа. Об этом сообщило издание The Spectator.

В статье отмечается, что сокращение поставок топлива из России также существенно ударило по немецкой экономике, а зимой европейским государствам потребление придется сократить на 15 процентов, чтобы «спасти» немецкую промышленность.

В материале говорится, что выход Британии из состава Европейского союза (Brexit) позволил Лондону избежать столь масштабного топливного кризиса, с которым столкнулась ФРГ, однако жители страны все равно платят за энергию втридорога.

«На пике июльской жары нам пришлось переплачивать целых 5000 процентов за импорт бельгийской энергии, чтобы избежать отключений в Лондоне», — резюмировали авторы статьи.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 29.07.2022
Латвия закупает российский газ через посредника
0
66
10:00 29.07.2022
Сорок человек погибли и 130 ранены из-за удара ВСУ по тюрьме в Еленовке
0
80
09:32 29.07.2022
Гибридная война против России начинает затрагивать Китай — замгенсека ШОС
0
130
09:20 29.07.2022
Байден считает, что не может советовать Пелоси, ездить ли ей на Тайвань — Белый дом
0
147
09:05 29.07.2022
Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о бизнесмене Евгении Пригожине
0
267
09:00 29.07.2022
Аргентина, Бразилия и Мексика не поддержали позицию стран Америк по Украине
0
186
22:33 28.07.2022
Байден считает, что экономика США переходит к стабильному росту
0
542
21:52 28.07.2022
Вашингтон направил в Москву запрос на телефонный разговор Блинкена с Лавровым
0
599
19:40 28.07.2022
Председатель КНР указал на ошибку в восприятии отношений Китая и США
0
744
18:50 28.07.2022
Первой страной, куда поступит украинское зерно может стать Сомали
0
673

Возврат к списку