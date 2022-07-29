Сорок человек погибли и 130 ранены из-за удара ВСУ по тюрьме в Еленовке
10:00 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС Украины обстреляли тюрьму в населенном пункте Еленовка, где содержатся украинские военнопленные, 40 человек погибли, более сотни ранены. Об этом в пятницу в телеграм-канале сообщил замминистра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.
«Ночью украинские военные ударили, предположительно, „Хаймарсом“ (РСЗО HIMARS — прим. ТАСС) по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными. Результат по состоянию на сейчас: 40 погибших, 130 раненых. Пока разбирают завалы. Цифры могут увеличиться», — написал он.
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