Пелоси отправится с визитом в Азию в пятницу, поездка на Тайвань под вопросом — ТВ
11:00 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации американских законодателей начнет свое турне по Азии в пятницу, относительно возможной поездки на Тайвань решение пока не принято. Об этом сообщил телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники.
По их данным, Пелоси посетит страны — союзницы США в регионе, в том числе Японию и Южную Корею, а также Малайзию и Сингапур.
«Один из источников, который ознакомился с планом поездки в четверг днем, сказал, что возможность посещения Тайваня в нем обозначена как „неопределенная“, — говорится в сообщении канала.
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