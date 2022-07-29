Пелоси отправится с визитом в Азию в пятницу, поездка на Тайвань под вопросом — ТВ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во главе делегации американских законодателей начнет свое турне по Азии в пятницу, относительно возможной поездки на Тайвань решение пока не принято. Об этом сообщил телеканал Эн-би-си со ссылкой на источники.

По их данным, Пелоси посетит страны — союзницы США в регионе, в том числе Японию и Южную Корею, а также Малайзию и Сингапур.

«Один из источников, который ознакомился с планом поездки в четверг днем, сказал, что возможность посещения Тайваня в нем обозначена как „неопределенная“, — говорится в сообщении канала.