Венгрия летом заключит сделку о покупке дополнительных объемов газа из РФ — Орбан

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия рассчитывает летом заключить сделку по закупке дополнительно 700 млн кубометров российского газа. Об этом заявил в пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции «Кошут».

«Мы все еще ведем переговоры с россиянами, чтобы получить дополнительно 700 млн кубометров газа», — сказал он, отметив, что соглашение будет достигнуто в летом этого года.