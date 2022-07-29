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В Липецкой области предотвращен теракт, готовившийся сторонниками «Правого сектора» — ФСБ

11:20 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России предотвратила теракт в Липецкой области, который готовили трое участников диверсионно-разведывательной группы, созданной запрещенным в РФ «Правым сектором» под патронажем СБУ. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности на территории Липецкой области предотвращен террористический акт в местах массового пребывания людей. В селе Горицы Добровского района области задержаны ранее прибывшие в Российскую Федерацию трое граждан Украины — мужчина 1988 г. р. (главарь, ранее неоднократно судимый за педофилию) и две женщины 1986 г. р. и 1978 г. р.», — сообщили в ФСБ. По информации спецслужбы, «они входили в состав диверсионно-разведывательной группы, созданной организацией „Правый сектор“ под патронажем Службы безопасности Украины».

В ФСБ сообщили, что участники группы проникли на территорию России с целью совершения теракта. Они должны были совершить подрыв самодельного взрывного устройства большой мощности в местах скопления людей на одном из объектов транспортной инфраструктуры Липецка.

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