Болгария приостановит работу консульства в Екатеринбурге

11:32 Источник: Интерфакс

Уходящее в отставку правительство Болгарии приняло решение временно закрыть консульство страны в Екатеринбурге, сообщает Болгарское национальное радио.

"Принимая во внимание ограничение российского дипломатического присутствия в Болгарии нормальными и разумными рамками и с пониманием того, что двусторонние отношения должны основываться на пропорциональности, Болгария временно закроет консульство в Екатеринбурге, и ожидает пропорциональных действий с российской стороны по отношению к генеральному консульству России в городе Русе", - приводит радио сообщение пресс-службы правительства.