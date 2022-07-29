В России выявили 11 422 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 422, летальных исходов из-за ковида — на 39. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 11 515 случаев заражения и 41 смерть, всего с начала пандемии — 18 576 973 и 382 352 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 4 670 против 5 018 днем ранее, до 17 963 133.