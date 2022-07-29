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НОВОСТИ

ВСУ намеренно нанесли удар по колонии в Еленовке, чтобы уничтожить «азовцев» — Пушилин

12:05 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно нанесли удар из американской РСЗО HIMARS («Хаймарс») по следственному изолятору в районе Еленовки, чтобы уничтожить начавших давать показания боевиков формирования «Азов». Об этом заявил в пятницу глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Очевидно, что это умышленный обстрел и желание уничтожить тех представителей, в частности „Азова“, которые начали давать показания», — сказал он.

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