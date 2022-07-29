0
0
123
НОВОСТИ

В Москве выявили 3 682 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 682 против 4 477 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 815 256 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 11 против 14 днем ранее, до 44 444. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 902, до 2 607 781.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 29.07.2022
Военная стратегия Запада в отношении российско-украинского конфликта не работает — Орбан
0
27
13:05 29.07.2022
Суд Киева заменил россиянину Шишимарину пожизненное заключение на 15 лет тюрьмы — СМИ
0
69
13:00 29.07.2022
Белоруссия отзывает посла в Великобритании из-за «недружественных шагов» Лондона
0
73
12:32 29.07.2022
Наследный принц Саудовской Аравии встретился с вице-премьером РФ Новаком
0
137
12:05 29.07.2022
ВСУ намеренно нанесли удар по колонии в Еленовке, чтобы уничтожить «азовцев» — Пушилин
0
172
12:00 29.07.2022
В России выявили 11 422 случая заражения коронавирусом за сутки
0
161
11:32 29.07.2022
Болгария приостановит работу консульства в Екатеринбурге
0
221
11:20 29.07.2022
В Липецкой области предотвращен теракт, готовившийся сторонниками «Правого сектора» — ФСБ
0
213
11:05 29.07.2022
Венгрия летом заключит сделку о покупке дополнительных объемов газа из РФ — Орбан
0
213
11:00 29.07.2022
Пелоси отправится с визитом в Азию в пятницу, поездка на Тайвань под вопросом — ТВ
0
217

Возврат к списку