В Москве выявили 3 682 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 682 против 4 477 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 815 256 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 11 против 14 днем ранее, до 44 444. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 902, до 2 607 781.