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НОВОСТИ

Наследный принц Саудовской Аравии встретился с вице-премьером РФ Новаком

12:32 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и вице-премьер РФ Александр Новак обсудили работу Российско-саудовской межправительственной комиссии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства энергетики королевства.

«В ходе встречи обсуждались работа совместной Российско-саудовской [межправительственной] комиссии, а также возможности сотрудничества двух стран в ее рамках», — говорится в сообщении ведомства.

Новак в кулуарах ПМЭФ в июне заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились провести межправкомиссию во второй половине 2022 года. По его словам, стороны планировали обсудить широкий круг вопросов.

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