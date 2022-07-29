Наследный принц Саудовской Аравии встретился с вице-премьером РФ Новаком

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и вице-премьер РФ Александр Новак обсудили работу Российско-саудовской межправительственной комиссии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства энергетики королевства.

«В ходе встречи обсуждались работа совместной Российско-саудовской [межправительственной] комиссии, а также возможности сотрудничества двух стран в ее рамках», — говорится в сообщении ведомства.

Новак в кулуарах ПМЭФ в июне заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились провести межправкомиссию во второй половине 2022 года. По его словам, стороны планировали обсудить широкий круг вопросов.