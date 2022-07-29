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Белоруссия отзывает посла в Великобритании из-за «недружественных шагов» Лондона

13:00 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анатолий Глаз.

«В связи с целым рядом недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до временного поверенного в делах», — говорится в его сообщении.

Анатолий Глаз отметил, что отзыв посла не означает, что Минск закрывает каналы коммуникации с Лондоном. «После окончания нынешнего внутриполитического шоу и появления в британском правительстве ответственных политиков, которые будут работать не на свой личный рейтинг, а на благо народа Великобритании и в интересах стабильности в европейском регионе, появятся предпосылки к восстановлению диалога и полноценного дипломатического присутствия», — добавил он.

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