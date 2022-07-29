Суд Киева заменил россиянину Шишимарину пожизненное заключение на 15 лет тюрьмы — СМИ
13:05 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский апелляционный суд изменил приговор российскому военнослужащему Вадиму Шишимарину, заменив пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы. Об этом в пятницу сообщило украинское издание «Граты».
Соответствующее решение приняла коллегия судей во главе с Александром Кияшко, указало издание.
13 июля Киевский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы российского военнослужащего Вадима Шишимарина на приговор о пожизненном тюремном заключении.
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