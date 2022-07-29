Военная стратегия Запада в отношении российско-украинского конфликта не работает — Орбан

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная стратегия Запада в отношении российско-украинского конфликта не работает, мира на Украине можно достичь только путем переговоров России и США. Об этом заявил в пятницу венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в эфире радиостанции «Кошут».

«Западная военная стратегия не работает, она потерпела неудачу», — сказал он, отметив, что, шансы на урегулирование конфликта на Украине невелики без проведения переговоров между Россией и США.

По словам венгерского премьера, в сложившейся ситуации «необходимо согласовать новую систему европейской безопасности».