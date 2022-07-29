Заявления Макрона об обеспокоенности расширением связей РФ и Африки оскорбительны — Лавров
14:12 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления президента Франции Эмманюэля Макрона касательно его обеспокоенности расширением связей африканских стран с Россией оскорбительны, от французской стороны можно было бы ожидать более этичных высказываний. Об этом заявил в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — членов ШОС.
«Что касается президента Макрона и его заявлений, действительно, в общем-то, от французов можно было бы ожидать более этичных высказываний. Потому что он заявил, если я правильно помню, примерно следующее — что его беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке и что он не назвал бы это даже сотрудничеством, а поддержкой абсолютно провальных, нелегетимных режимов и хунт», — сказал министр.
«Ну, в общем-то, если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили, если он на это реагировал, то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», — подчеркнул Лавров.
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