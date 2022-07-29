В Египте суд потребовал транслировать казнь в прямом эфире - Daily Mail
14:00 29.07.2022 Источник: Lenta.ru
В египетском городе Эль-Мансур суд приговорил убийцу студентки к повешению и потребовал, чтобы казнь транслировалась в прямом эфире. Об этом сообщает Daily Mail.
21-летний Мохаммед Адель убил однокурсницу Наиру Аршаф после того, как она отказалась выходить за него замуж. Мужчина подкараулил девушку возле университета и на глазах студентов и сотрудников вуза нанес ей несколько ножевых ранений в шею и грудь. Аршаф скончалась на месте.
Суд потребовал изменить законодательство страны и разрешить прямую трансляцию казней убийств. Авторы инициативы полагают, что это поможет избежать подобных преступлений в будущем. «Трансляция даже части подготовки к казни может достичь цели устрашения, которой не достигает трансляция вынесения самого приговора», — говорится в письме, направленном в парламент. Lenta.Ru
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