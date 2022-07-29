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Прямую линию с Путиным проведут не раньше сентября — Песков

13:32 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится не раньше осени, сроки могут определиться в сентябре, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Время будет определено, будет назначено. В связи с напряженным графиком мы в начале лета не успели провести прямую линию. Сейчас все-таки отпускной период очень у многих людей, поэтому они наверняка не смогут наблюдать за этим в том режиме, в котором бы хотелось. Начало сентября, первая половина сентября — начало сезона: и политического сезона, и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода. А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем вас соответствующим образом», — рассказал он, говоря о сроках мероприятия.

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