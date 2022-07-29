Инфляция в зоне евро в июле достигла рекордных 8,9% в годовом исчислении
14:32 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в странах еврозоны в июле достигла рекордных 8,9% в годовом исчислении. Об этом сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат.
Как отмечает агентство, показатель в помесячном выражении вырос на 0,1% после подъема на 0,8% в июне.
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