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НОВОСТИ

Инфляция в зоне евро в июле достигла рекордных 8,9% в годовом исчислении

14:32 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в странах еврозоны в июле достигла рекордных 8,9% в годовом исчислении. Об этом сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат.

Как отмечает агентство, показатель в помесячном выражении вырос на 0,1% после подъема на 0,8% в июне.

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