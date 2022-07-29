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НОВОСТИ

ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области — ВГА

15:00 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на пятницу нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая в Васильевском районе Запорожской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

«Украинские нацистские формирования сегодня ночью нанесли артиллерийский удар по зерновым складам нового урожая Васильевского района. Целью их было уничтожение основного пункта сбора зерновых культур, важного гуманитарного объекта», — написал глава ВГА.

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