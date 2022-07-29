На востоке ДР Конго демонстранты атаковали две базы миротворческих сил ООН — BBC

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два объекта Миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК) подверглись атакам на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщила в пятницу медиагруппа Би-би-си со ссылкой на представителей ООН.

По ее словам, нападения с использованием бутылок с зажигательной смесью были совершены на две базы МООНСДРК в округе Бени провинции Северное Киву. К демонстрантам, которые выступают за вывод миротворцев ООН с востока ДР Конго, присоединились боевики из местных отрядов группировки «Май–Май».

В ходе начавшихся на востоке ДРК 25 июля протестов против нахождения там миссии ООН погибли 22 человека, включая троих бойцов МООНСДРК, ранения получили еще 67. Власти ДР Конго принимают меры с тем, чтобы положить конец беспорядкам, эпицентрами которых стали города Гома и Бутембо. Так, в провинции Северное Киву с 27 июля запрещены любые демонстрации и акции протеста. Как отмечает в пятницу конголезский новостной портал «Актюалитэ», ситуация в городах на востоке страны в целом стабилизировалась, наметилась тенденция к ее улучшению.

Непосредственной причиной нынешних выступлений части населения против миссии ООН стало начавшееся в минувшем январе наступление повстанческой группировки «Движение 23 марта» в провинции Северное Киву. Более 200 тыс. человек были вынуждены за последние шесть месяцев покинуть свои дома из-за боевых действий. Люди обвиняют миротворцев ООН в неспособности обеспечить их безопасность. На востоке ДРК звучат также требования изменить мандат сил ООН, чтобы они могли вести прямые военные действия против боевиков из различных группировок, а не ограничиваться лишь логистической поддержкой конголезской армии.