15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин одобрил мастер-план развития Мариуполя.

На встрече в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин представил главе государству «концепцию — мастер-план развития города Мариуполя». «Просил бы, за базу взяв этот план, нам его утвердить, чтобы мы его в ближайшее время рассмотрели с руководством ДНР, с жителями. И, взяв его за основу, по нему работали», — обратился Хуснуллин к Путину. «Конечно», — согласился президент.

Вице-премьер отдельно выделил вопрос с судьбой «Азовстали». " Много очень с жителями этот вопрос обсуждаем, видим, что там возможно все-таки сохранить часть рабочих мест без восстановления вредного производства. Но там вообще 40 миллионов тонн отходов — экологическая проблема. Его надо зачищать», — отметил Хуснуллин. «Они [украинские власти] не занимались этим», — констатировал глава государства.