Андрей Воробьев: ЖК «Лайково» достроят к концу года

15:52

Фото пресс-службы губернатора

и правительства Московской области



Квартиры в ЖК «Лайково», который находится в 12 км от МКАД, приобрели около 2 тысяч семей. Сдать объект должны были в 2018 году, но из-за банкротства застройщиков людям пришлось ждать еще 4 года. В 2019 году права на возведение жилых домов были переданы в «ППК Фонд развития территорий». Губернатор Московской областипроверил, как идет завершение работ.

«У нас сегодня большое обращение от жителей, они беспокоятся – успеваем ли мы к концу года, потому что сроки строительства переносились. Мы в партнерстве с Фондом развития территорий делаем все, чтобы в этом году сдать объект, - сказал Андрей Воробьёв. – Хотел еще раз поблагодарить всю команду Фонда, и наши коллеги – глава, министерство - тоже свою лепту вносят. Нужен результат - ключи выдать жителям, чтобы они уже приступили к осуществлению своей долгожданной мечты. И к концу года, надеюсь, так оно и будет».

12 многоквартирных домов уже в высокой степени готовности. Сейчас активно ведется остекление, завершается устройство кровли и фасадов, отделка мест общего пользования, монтаж внутренних инженерных систем и благоустройство.

Строительство объектов инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также дороги протяженностью 1,2 км завершат в ноябре, а всех домов – в декабре. Детский сад на 380 мест Фонд развития территорий планирует достроить в III квартале следующего года.

Также в планах привлечь нового застройщика, который построит еще 3 школы в сумме на 4000 мест (2023-2025 гг.), 2 детских сада на 810 мест (2024-2026 гг.), поликлинику на 515 посещений в смену (2027-2029 гг).

Эти социальные объекты закроют потребность не только ЖК «Лайково», но и всего микрорайона, площадь которого 700 тыс. кв. м.

Также в ходе рабочей поездки Андрей Воробьёв проверил реализацию программы капремонта МКД во Власихе и пообщался с жителями одного из домов, в котором завершается эта работа.

«В Московской области 54 тыс. многоквартирных домов. И, естественно, часть из них требует капитального ремонта. Во Власихе мы 23 дома в этом году и 18 в следующем отремонтируем. Это большие деньги – около 2 млрд рублей направили на город военных, - сказал Андрей Воробьёв. - Здесь живут люди служивые, они особенно любят порядок. Я очень надеюсь, что каждый год вы будете чувствовать перемены и в парках, и возле дома, и в подъездах. Для нас важно, чтобы жители были довольны».

А еще во Власихе месяц назад реконструировали стадион. Ввели футбольное поле с мачтами освещения, 8 беговыми дорожками, трибунами на 500 мест и 2 секторами для общефизической подготовки. К началу учебного года сдадут ФОК, где будет размещена детско-юношеская спортивная школа. В ней занимаются 760 детей в 7 отделениях: футбола, баскетбола, волейбола, самбо, плавания, шахмат и лёгкой атлетики. Губернатор проверил готовность ФОКа спорткомплекса к открытию, пообщался с воспитанниками детско-юношеской спортивной школы и военнослужащими спортсменами.

«Запрос на доступность спортивных объектов в Московской области растет. И мы стараемся делать так, чтобы в каждом уголке Подмосковья люди могли заниматься рядом с домом - создаём инфраструктуру, открываем школьные стадионы, устанавливаем спортивные площадки. Здесь, во Власихе, раньше был старый ФОК ЦСК Минобороны РФ, который в этом году закрыли на реконструкцию. И все с нетерпением ждут открытия нового ФОКа рядом со стадионом. Он будет вмещать до 180 человек, занимающихся единовременно, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. – А стадион уже открыт, месяц назад - 25 июня. Сейчас ребята готовятся к финалу Всероссийскому отборочному этапу турнира «Кожаный мяч», он пройдет в сентябре в Нижегородской области. Хочу пожелать им успеха».