Путин возглавил набсовет российского молодежного движения
16:12 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
«Председателем наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи является президент РФ», — говорится в документе.
В состав набсовета вошли в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
НОВОСТИ
- 16:32 29.07.2022
- Глава комитета Бундестага по энергетике выступил за эксплуатацию Nord Stream 2
- 16:00 29.07.2022
- Украина сокращает добычу газа — Минэнерго
- 15:52 29.07.2022
- Андрей Воробьев: ЖК «Лайково» достроят к концу года
- 15:32 29.07.2022
- Путин одобрил мастер-план развития Мариуполя
- 15:12 29.07.2022
- На востоке ДР Конго демонстранты атаковали две базы миротворческих сил ООН — BBC
- 15:00 29.07.2022
- ВСУ нанесли артиллерийский удар по зерновым складам в Запорожской области — ВГА
- 14:32 29.07.2022
- Инфляция в зоне евро в июле достигла рекордных 8,9% в годовом исчислении
- 14:12 29.07.2022
- Заявления Макрона об обеспокоенности расширением связей РФ и Африки оскорбительны — Лавров
- 14:00 29.07.2022
- В Египте суд потребовал транслировать казнь в прямом эфире - Daily Mail
- 13:32 29.07.2022
- Прямую линию с Путиным проведут не раньше сентября — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать