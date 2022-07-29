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НОВОСТИ

Путин возглавил набсовет российского молодежного движения

16:12 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Указ главы государства опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

«Председателем наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи является президент РФ», — говорится в документе.

В состав набсовета вошли в том числе вице-премьер Татьяна Голикова, первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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