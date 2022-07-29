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Глава комитета Бундестага по энергетике выступил за эксплуатацию Nord Stream 2

16:32 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия все еще нуждается в российском газе; для поставок, если не будет других вариантов, можно было бы использовать «Северный поток — 2» (Nord Stream 2), который достроен, но не сертифицирован. Такую точку зрения выразил в пятницу в беседе с корр. ТАСС глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст.

«В целом, все равно, через какую трубу газ доставляется в Германию, — он так и так остается российским. В этом смысле вопрос о „Северном потоке — 2“ имеет скорее символический характер. Если не будет других возможностей, не важно по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи „Северного потока — 2“, то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», — сказал представитель Левой партии.

Правительство ФРГ в последние недели несколько раз сообщало, что использование Nord Stream 2 невозможно с точки зрения права, так как трубопровод не сертифицирован.

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