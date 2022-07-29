Ряд стран пытаются затянуть конфликт на Украине, чтобы ослабить РФ — власти Турции

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые государства заинтересованы в продлении конфликта вокруг Украины для того, чтобы ослабить Россию. Такое мнение выразил глава управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в опубликованном в пятницу интервью испанской газете «Мундо».

По его мнению, «можно выделить основную разницу в подходе к украинскому вопросу: есть те, кто пытается остановить войну на Украине, и есть те, кто пытается воспользоваться этой войной для защиты своих собственных геополитических интересов». «Есть некоторые государства, которые пытаются продлить эту войну насколько это возможно, чтобы ослабить Россию», — полагает Алтун.