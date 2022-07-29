Советник Байдена впервые признал, что США могли размещать вооружения на Украине — Песков
17:12 29.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обоснованность российских озабоченностей возможным размещением американских ударных систем на Украине подтверждается словами советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит на своем сайте издание Daily Storm.
Ранее в пятницу на странице телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) в «Ютубе» вышло интервью Салливана, в котором тот заявил, что еще до начала специальной военной операции РФ американская сторона выражала готовность не размещать ракеты и боевые части на Украине на долгосрочной основе.
Песков назвал эту формулировку самым интересным в интервью Салливана, так как, «соответственно, на краткосрочной основе планировалось размещение». «Это любопытнейшее заявление, если абстрагироваться от всего. Не хочу комментировать „врет — не врет“, но господин Салливан впервые открыто признал, что Америка собиралась размещать на территории Украины ударные системы вооружений. Вот подтверждение правоты наших озабоченностей!» — сказал представитель Кремля.
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