Советник Байдена впервые признал, что США могли размещать вооружения на Украине — Песков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обоснованность российских озабоченностей возможным размещением американских ударных систем на Украине подтверждается словами советника президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит на своем сайте издание Daily Storm.

Ранее в пятницу на странице телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) в «Ютубе» вышло интервью Салливана, в котором тот заявил, что еще до начала специальной военной операции РФ американская сторона выражала готовность не размещать ракеты и боевые части на Украине на долгосрочной основе.

Песков назвал эту формулировку самым интересным в интервью Салливана, так как, «соответственно, на краткосрочной основе планировалось размещение». «Это любопытнейшее заявление, если абстрагироваться от всего. Не хочу комментировать „врет — не врет“, но господин Салливан впервые открыто признал, что Америка собиралась размещать на территории Украины ударные системы вооружений. Вот подтверждение правоты наших озабоченностей!» — сказал представитель Кремля.